Politika

Keldani Kilisesi Metropoliti’nden Başbakan’a Ankawa teşekkürü

Başbakan Mesrur Barzani’nin Erbil’in Ankawa beldesinin ilçe yapılacağını açıklaması, Ankawa, Kürdistan Bölgesi ve Irak Hristiyanları tarafından memnuniyetle karşılandı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Keldani Katolik Kilisesi Metropoliti Beşar Meti Verda
Keldani Katolik Kilisesi Metropoliti Beşar Meti Verda
kürdistan Beşar Meti Verda Ankawa Mesrur Barzani Erbil Hristiyan

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani’nin Erbil’in Ankawa beldesinin ilçe yapılacağını açıklaması, Ankawa, Kürdistan Bölgesi ve Irak Hristiyanları tarafından memnuniyetle karşılandı.

K24’e konuşan Keldani Katolik Kilisesi Metropoliti Beşar Meti Verda, Ankawa’nın Ortadoğu ölçeğinde Hristiyan ailelerin en çok yerleşik olduğu bir bölge olduğunu söyledi.

Ankawa’nın ilçe olması kararının stratejik ve önemli olduğunu kaydeden Verda, Ankawa’nın birlikte yaşam noktasında özel bir hikayesinin olduğunu ve Ankawa’nın Erbil ile tarihi bir ilişkisinin olduğunu belirtti.

2003 yılında Baas rejiminin devrilmesiyle birlikte Irak’ın orta ve güney kesimlerindeki Hristiyanlar, şiddet eylemlerinden kaçarak Kürdistan Bölgesi’ne gelmiş ve Ankawa’ya yerleşmişti.

Ankawa’nın Hristiyanlar için huzurlu bir yer olduğunu belirten Verdi, 2014’te terör örgütü DAİŞ’in saldırılarının ardından Ankawa’nın 13 bin Hristiyan aileye ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Söz konusu nahiyenin Ortadoğu’daki en büyük Hristiyan bölgesi olduğunu ve verdiği karardan ötürü Başbakan Mesrur Barzani’ye teşekkür ettiğini söyleyen Verdi, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin her zaman Ankawa Hristiyanlarını desteklediğini dile getirdi.

Kürdistan Bölgesi’nin Hristiyanlar zulme uğradığında onları sahiplendiğini ve bunun medeniyet olduğunu kaydeden Verdi, Hristiyan köylerinin karşısında her zaman Kürt köylerinin olduğunu ve bir arada barış içerisinde yaşadıklarını söyledi.

Verdi, Hristiyanlara Kürdistan Bölgesi’nde yatırım yapmaları çağrısında bulundu.

Ankawa sakinlerinin büyük çoğunluğu Katolik Keldanilerden oluşken, söz konusu nahiye 2014 yılından beri Doğu Aşuri Kilisesi’nin merkezi konumunda.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv