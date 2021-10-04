Politika

Başbakan: Ankawa Ortadoğu’da Hristiyanların yaşadığı en büyük bölge olacak

Başbakan Mesrur Barzani, bugün Erbil'in Ankawa nahiyesini ilçeye dönüştürerek Hıristiyan sakinlerinin idari kontrolüne vermeye karar verdiğini belirtti.
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kürdistan Mesrur Barzani Ankawa Erbil Hristiyan

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, başkent Erbil’in Ankawa nahiyesinin Ortadoğu’nun en büyük Hristiyan sakinleri olan bölgesinin olacağını söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başbakan Mesrur Barzani, bugün Erbil'in Ankawa nahiyesini Hıristiyan sakinlerinin idari kontrolüne vermeye karar verdiğini belirtti.

Başbakan, bu adımın Ankawa’da yaşayan Hıristiyanlara ve diğer bileşenlere yöneticilerini seçme ve kendi güvenliklerini yönetme hakkı verdiğini ifade etti.

İlçe olmasına karar verilen Ankawa’nın Ortadoğu’nun Hristiyan sakinleri olan en büyük bölgesi olacağını kaydeden Başbakan, Ankawa’da yaşayan Hristiyanların birçoğunun Ninova, Bağdat ve Suriye’de zulüm ve şiddetten kaçarak Kürdistan Bölgesi’ne geldiğini ve sıcak bir şekilde karşılandıklarını bildirdi.

 

 

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