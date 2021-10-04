Politika

Biden NATO Genel Sekreteri’yle bir araya geldi

ABD Başkanı Joe Biden, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı görüşmede, ABD'nin NATO'ya güçlü desteğini vurguladı.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
ABD Beyaz Saray NATO Joe Biden Jens Stoltenberg Jake Sullivan

HABER MERKEZİ

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın, bugün Beyaz Saray'da, Stoltenberg'le bir araya geldiği bildirildi.

Uluslararası güvenlik durumunun ele alındığı görüşmede, NATO'nun Transatlantik savunmayı korumak için gösterdiği çabalarının da değerlendirildiği aktarılan açıklamada, Biden'ın, ABD'nin NATO'ya güçlü desteğini ve savunmanın güçlendirilmesinin önemini dile getirdiği kaydedildi.

Açıklamada, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın da Stoltenberg ile görüştüğü ifade edildi.

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