Biden NATO Genel Sekreteri’yle bir araya geldi

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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın, bugün Beyaz Saray'da, Stoltenberg'le bir araya geldiği bildirildi.

Uluslararası güvenlik durumunun ele alındığı görüşmede, NATO'nun Transatlantik savunmayı korumak için gösterdiği çabalarının da değerlendirildiği aktarılan açıklamada, Biden'ın, ABD'nin NATO'ya güçlü desteğini ve savunmanın güçlendirilmesinin önemini dile getirdiği kaydedildi.

Açıklamada, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın da Stoltenberg ile görüştüğü ifade edildi.