Politika

DAİŞ sığınakları bombalandı: 3 ceset bulundu

Kerkük’te DAİŞ’e ait iki sığınak bombalandı, 3 örgüt üyesinin cesetleri bulundu.
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kürdistan DAİŞ Kerkük

KERKÜK (K24)

Irak Güvenlik İletişim Hücresi’nden yapılan açıklamaya göre federal polis güçleri, Kerkük’ün güneyinde bulunan Hemrin Sıradağlarında iki DAİŞ sığınağının imha etti.

Sığınakta 3 DAİŞ’li cesedinin bulunduğu bildirildi.

Öte yandan Bağdat’ın Azemiye ve Kerade bölgelerinde 2 DAİŞ mensubu güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

DAİŞ’e yönelik operasyonlar sürse de Irak’ın çeşitli bölgeleri ile Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelerde örgütün saldırıları sürüyor.

Önceki gece de Tuzhurmatu ilçesinde Irak güvenlik güçleri ile DAİŞ’liler arasında şiddetli çatışmalar yaşanmıştı. Çatışmada en az 1 Irak askeri ölmüş, 1 asker de yaralanmıştı.

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