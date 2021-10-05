21 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon

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İstanbul merkezli 21 ilde FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına operasyon yapıldı.

Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, MİT İstanbul bölge başkanlığının çalışmaları neticesinde gerçekleştirildi.

Operasyon yapılan şüphelilerin, FETÖ’nün örgütsel iletişim modeli olan ankesör ve büfelerdeki kamuya açık sabit hatlardan ardışık olarak ve aynı ankesörlü kart ile birlikte arandığı tespit edildi. Şüphelilerin örgütsel mensubiyetlerine dair itirafçı beyanı gibi başka deliller de elde edildi.

Sabahın ilk saatlerinde yapılan şafak operasyonunda 46 şüphelinin adreslerine baskınlar yapıldı. Şüphelilerden 7'sinin örgütün “sivil mahrem imamı”, birinin sivil memur diğerlerinin asker olduğu öğrenildi. (Kaynak: Ajanslar)