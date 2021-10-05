KDP Kerkük’teki ofislerini geri alıyor

KERKÜK (K24)

K24’e konuşan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro Ütesi Diyar Hüseyin, 16 Ekim 2017 sonrası Kerkük’e çok sayıda gücün konuşlandırıldığını ve büyük bölümünün KDP ofislerine yerleştiğini belirterek, “Çünkü diğer çevreler bizim ofislerimizi onlara gösterdiler” dedi.

Diyar Hüseyin, “Mahmur ve Musul’daki ofislerimiz boşaltıldığı gibi Kerkük, Xaneqin ve diğer yerlerdeki ofislerimizin de boşaltılması sözü verildi. Ofislerimizi kullananlar şimdi kendileri için başka yerler bakıyorlar” diye konuştu.

Seçimlerden önce ofislerinin boşaltılmasını umduklarını belirten Hüseyin, “Bir an önce ofislerimize geri dönmek istiyoruz” ifadesini kullandı.

10 Ekim’de yapılacak Irak genel seçimleri dolayısıyla KDP, Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelerde parti ofislerini yeniden açmıştı.