Nobel Fizik Ödülü sahipleri açıklandı

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Nobel Komitesi, fizik alanında ödül verilen bilim insanlarını açıkladı.

Buna göre, Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann ve Giorgio Parisi, karmaşık fiziksel sistemlerin anlaşılmasına "çığır açan" katkıları dolayısıyla ödüle layık görüldü.

2021 Nobel Fizik Ödülü’nü kazanan Manabe’nin çalışmalarının atmosferdeki karbondioksitin Dünya’nın yüzeyindeki sıcaklığı nasıl artırdığını gözler önüne serdiği belirtildi.

Manabe’nin çalışmalarının şu an kullanılan iklim modellerinin temeli olduğu kaydedildi.

Ödülü Manabe ile paylaşan Hasselmann hakkında ise, “Nobel Ödülü kazanan Hasselmann, iklim ve hava durumu arasındaki bağlantıyı kuran modeli yarattı. Onun metodu atmosferin ısısının artmasının insanların yaydığı karbondioksit olduğunu ortaya koydu” açıklaması yapıldı.

Parisi hakkındaki açıklamada ise, “1980 civarında, Parisi, düzensiz karmaşık materyaller arasında gizli bir düzen keşfetti. Onun keşfi, karmaşık sistemler teorisine büyük katkılarda bulundu. Bu keşif sayesinde sadece fizikte değil, matematik, biyoloji, nörobilim ve makine öğrenimi gibi alanlarda birçok şeyi öğrenmemizi sağladı” denildi.

10 milyon İsveç Kronu ödülünün yarısının 1931’de dünyaya gelen Japon Manabe ve aynı yıl Almanya’da doğan Hasselmann’a verileceği belirtildi. Ödülün diğer yarısının ise 1948 yılında Roma’da doğan Profesör Parisi’ye verileceği kaydedildi.