Taliban 13 Şii’yi yargılamadan idam etti

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Uluslararası Af Örgütü’nün yeni bir raporuna göre, Taliban, Afganistan’da iktidara geldikten kısa bir süre sonra Daykundi eyaletinde 17 yaşında bir kız da dahil olmak üzere Hazara etnik grubunun en az 13 üyesini idam etti.

Rapora göre 30 Ağustos’ta 300 Taliban mensubundan oluşan bir konvoy Hızır ilçesine girdi ve en az 11 eski Afgan Ulusal Güvenlik Kuvvetleri (ANSF) üyesini öldürdü, bunlardan dokuzu yakındaki bir nehir havzasına götürülerek teslim olduktan kısa bir süre sonra idam edildiler

Af Örgütü Genel Sekreteri Agnès Callamard, öldürülen ANSF üyelerinin yaşlarının 26 ile 46 arasında değiştiğini söyledi.

Callamard, Taliban’ın daha önceki iktidar döneminde olduğu gibi şimdi de korkunç ihlallerde bulunduğunu vurguladı.

Associated Press’e göre 36 milyon nüfuslu Afganistan’da nüfusun yüzde 9’uncu Hazaralar oluşturuyor ve Şii oldukları için sık sık saldırıların hedefi oluyorlar.

Konuyla ilgili henüz Taliban’dan bir açıklama gelmedi.