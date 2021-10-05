Covid-19: Kürdistan Bölgesi son 24 saatte 9 can kaybı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını dolayısıyla son 24 saatte 9 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 7 bin 416 Covid-19 testi yapılırken, 1360 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 1504 kişi sağlığına kavuşurken, 9 kişi yaşamını yitirdi.

En çok vaka başkent Erbil’de görülürken, en çok can kaybı Duhok’ta tespit edildi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 168 bin 394 Covid-19 testi yapılırken, 337 bin 972 kişide virüs tespit edildi.

Şimdiye kadar 305 bin 123 kişi sağlığına kavuşurken, 5 bin 946 kişi yaşamını yitirdi.

26 bin 903 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.