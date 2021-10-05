ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komiseri’nden Başbakan’a Ankawa tebriği

HABER MERKEZİ

ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komiseri Nadine Maenza, Başbakan Mesrur Barzani’nin Ankawa nahiyesinin ilçe olmasına yönelik kararını tebrik etti.

Sosyal medya hesabından Başbakan Mesrur Barzani’nin tweetini alıntılayarak paylaşımda bulunan ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komiseri Nadine Maenza, Başbakan’ın Ankawa’nın ilçe olmasına yönelik kararından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Maenza, “Mesrur Barzani'nin, Ankawa'yı sivil liderler atama, memurları atama, kendi güvenliklerini yönetme ve kaderlerini doğrudan şekillendirme yeteneğiyle Hıristiyan sakinlerinin idari kontrolü altına alacağına dair duyurusunu görmek cesaret verici” ifadelerini kullandı.

Dün Ankawa’yı ziyaret eden Başbakan, söz konusu nahiyenin ilçe olacağını ve Ortadoğu’da Hristiyanların yaşadığı en büyük bölge olacağını bildirmişti.

Ankawa sakinlerinin büyük çoğunluğu Katolik Keldanilerden oluşken, söz konusu nahiye 2014 yılından beri Doğu Aşuri Kilisesi’nin merkezi konumunda.