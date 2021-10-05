Politika

ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komiseri’nden Başbakan’a Ankawa tebriği

ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komiseri Nadine Maenza, Başbakan Mesrur Barzani’nin Ankawa nahiyesinin ilçe olmasına yönelik kararını tebrik etti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komiseri Nadine Maenza
ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komiseri Nadine Maenza
ABD Nadine Maenza Mesrur Barzani Ankawa Hristiyan

HABER MERKEZİ

ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komiseri Nadine Maenza, Başbakan Mesrur Barzani’nin Ankawa nahiyesinin ilçe olmasına yönelik kararını tebrik etti.

Sosyal medya hesabından Başbakan Mesrur Barzani’nin tweetini alıntılayarak paylaşımda bulunan ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komiseri Nadine Maenza, Başbakan’ın Ankawa’nın ilçe olmasına yönelik kararından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Maenza, “Mesrur Barzani'nin, Ankawa'yı sivil liderler atama, memurları atama, kendi güvenliklerini yönetme ve kaderlerini doğrudan şekillendirme yeteneğiyle Hıristiyan sakinlerinin idari kontrolü altına alacağına dair duyurusunu görmek cesaret verici” ifadelerini kullandı.

Dün Ankawa’yı ziyaret eden Başbakan, söz konusu nahiyenin ilçe olacağını ve Ortadoğu’da Hristiyanların yaşadığı en büyük bölge olacağını bildirmişti.

Ankawa sakinlerinin büyük çoğunluğu Katolik Keldanilerden oluşken, söz konusu nahiye 2014 yılından beri Doğu Aşuri Kilisesi’nin merkezi konumunda.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv