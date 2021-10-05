NATO Genel Sekreteri’nden Türkiye ve S-400 açıklaması

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Washington’daki Georgetown Üniversitesi’nde katıldığı bir etkinlikte, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almasıyla ilgili soruyu yanıtladı.

S-400 konusunun zor bir konu olduğunu ve bunun NATO çerçevesinde çözülmesi gerektiğini dile getiren Stoltenberg, NATO müttefikleri, ABD ve Türkiye arasında defalarca tartışılan bu konuyu her fırsatta gündeme getirdiğini ifade etti.

Stoltenberg, Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la konuyu konuştuğunu kaydederek, “Tabii ki savunma satın alımları hakkında karar vermek ulusal bir yetkidir. Aynı zamanda benim söylediğim ve NATO için önemli olan, bu kabiliyetlerin, ki bu noktada S-400 sisteminden bahsediyoruz, NATO’nun sistemleriyle uyumlu çalışması, NATO’nun hava misyonuna entegre olabilmesidir” şeklinde konuştu.

S-400’ün NATO’ya entegre bir sistem olmadığını belirten Genel Sekreter, bu nedenle Türkiye’ye alternatif çözümler önerdiklerini belirtti ve bunlar arasında ABD sistemi olan Patriot ve Fransız-İtalyan ortak sistemi SAMP/T’yi gösterdi.

Bu alternatiflerle ilgili henüz başarıya ulaşamadıklarını kaydeden Stoltenberg, “Bu konular üzerinde bir ittifak olarak çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü bazı sorunlar olduğunu biliyorum ancak bazı müttefikler kritiktir. Bu NATO toplantılarında açıkça dile getirildi, Türkiye önemli bir müttefiktir” dedi.

Mülteci konusuna da değinen NATO Genel Sekreteri, “Başka hiçbir müttefik Türkiye kadar mülteci kabul etmedi. O yüzden Türkiye önemli. Bazı farklılıklar, anlaşmazlıklar var ancak bunlarla NATO çerçevesi kapsamında mücadele etmeliyiz” ifadelerini kullandı.