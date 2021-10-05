Peşmerge Bakanlığı danışmanları Koalisyon danışmanıyla bir araya geldi

ERBİL (K24)

DAİŞ’e Karşı Uluslararası Koalisyon üst düzey danışman ekibi Peşmerge Bakanlığı yetkilileriyle bir araya araya geldi.

Peşmerge Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Peşmerge Bakanlığı üst düzey danışmanları Bextiyar Muhammed ve Hejar Omer, Uluslararası Koalisyon Üst Düzey Danışman Yardımcısı Todd Burroughs ile görüştü.

Görüşmede, Peşmerge Bakanlığı’ndaki reformların sürdürülmesi ve ilerletilmesine vurgu yapıldı.

Peşmerge Bakanlığı danışmanlarının Peşmerge’nin gelişimi ve nizamiliği konusunda Uluslararası Koalisyon danışmanlarının rolünün önemine vurgu yaptığı görüşmede, söz konusu destek ve koordinasyonun genişlemesi ve sürekli olması ümidi dile getirildi.

Terör tehlikesine dikkat çekilen görüşmede, bölgenin istikrarı ve teröristlerin tümüyle yenilgiye uğratılması için Uluslararası Koalisyon’un Peşmerge’ye desteğinin süreceği kaydedildi.

Görüşmede, Peşmerge’ye eğitim desteğinin devam edeceği ve Peşmerge Bakanlığı’ndaki reformların güncel askeri reformlarla uyumlu olacağı vurgulandı.