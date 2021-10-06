Politika

25 yıl sonra bir ilk: Trump zenginler listesine giremedi

Eski ABD Başkanı ve iş insanı Donald Trump, 25 yılda ilk kez Forbes dergisi tarafından açıklanan 'ABD'nin En Zengin 400 Kişisi' listesine giremedi.
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ABD Forbes liste Donald Trump

HABER MERKEZİ

Forbes, Donald Trump'ın ilk kez "ABD'nin En Zengin 400 Kişisi" listesinde yer almadığını duyurdu.

Donald Trump'ın emlak sektöründeki servetinin yaklaşık 2,5 milyar dolar olduğuna işaret edilen açıklamada, Trump'ın ilk 400'e girmeyi 400 milyon dolar ile kaçırdığı ifade edildi.

Öte yandan Trump'ın yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınının başından bu yana 600 milyon dolar kaybettiği bilgisi verildi.

339’UNCU SIRAYA GERİLEMİŞTİ

Forbes'un ABD'nin en zenginleri sıralamasında, 2016'da ABD başkanlığına seçildiğinde 156'ncı sırada olan Trump, görevinin son yılı olan 2020'de 339'uncu sıraya gerilemişti.

Söz konusu listede Amazon'un Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Bezos, 201 milyar dolar ile ilk sırada yer alıyor.

Bezos'u 190,5 milyar dolar ile Tesla'nın kurucusu Elon Musk, 134,5 milyar dolar ile Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg takip ediyor.

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