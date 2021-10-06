‘Afganistan’da 1 milyon çocuk ölebilir’

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Afganistan'da 5 yaşın altındaki çocukların yarısının akut yetersiz beslenme tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği, yılsonuna kadar bu yaş grubundaki yaklaşık 3,2 milyon çocuğun akut yetersiz beslenmeden doğacak çeşitli hastalıklarla karşı karşıya kalabileceği, gerekli önlem ve tedavileri sağlanmaması halinde bu çocukların en az bir milyonunun ölebileceğini belirtiliyor.

“MEVCUT EKONOMİK KRİZİN YÜKÜ AİLERLER VE ÇOCUKLARIN ÜZERİNE BİNDİ”

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Afganistan Temsilcisi Herve Ludovic De Lys ve Dünya Gıda Programı (WFP) Afganistan Temsilcisi Mary Ellen McGroarty, Herat ve Kabil’e yaptıkları iki günlük ziyaretin ardından ülkedeki son durum hakkında bilgi verdi.

İki yetkili, ülke çapında kötü beslenme, yetersiz beslenme, güvenli gıdaya ulaşım sorunlarının giderek arttığını, suya, gıdaya ve temel sağlık hizmetlerine erişimi olmayan Afgan çocuklar ve ailelerinin üzerine yıllardır süren çatışmaların ve mevcut ekonomik krizin yükününün bindiğini belirtti.

UNICEF ve WFP yetkilileri De Lys ve McGroarty, ülkede 18 aylık kızını emziremeyen bir anneyle konuştuklarını, akut yetersiz beslenme nedeniyle Herat hastanesinde tedavi edilen kızı için, "Evde yemeğimiz yok. Yiyecek almak için her şeyimizi satıyoruz. Hiçbir şey yemiyorum. Zayıfım ve çocuğuma süt veremiyorum” dediğinin altını çizdi.

UNICEF Temsilcisi De Lys, “Daha fazla aile sofraya yemek koymakta zorlandıkça, annelerin ve çocuklarının beslenme sağlığı her geçen gün daha da kötüleşiyor. Çocukları giderek hastalanıyor aileler onlara ihtiyaç duydukları tedaviyi sağlayamıyor. Hızla yayılan kızamık salgını ve akut sulu ishal hastalıkları çocukların durumunu daha da zorlaştırıyor” diye konuştu.

“ULUSLARARASI TOPLUM HAFTALAR ÖNCE TAAHHÜT ETTİĞİ FONLARI SAĞLAMALI”

Dünya Gıda Programı’na (WFP) göre, Afganistan’daki hanelerin yüzde 95'i yeterince yiyeceğe ulaşamıyor. Yetişkinler, çocuklarının besleyebilmek için daha az yiyor, öğünleri atlamak zorunda kalıyor. Dünya Gıda Programı Temsilcisi McGroarty, “Şimdi müdahale etmezsek ülkedeki yetersiz beslenme sorunu daha da ağırlaşacak. Uluslararası toplum haftalar önce taahhüt ettikleri fonları sağlamalı” dedi.

Birleşmiş Milletler kuruluşları UNICEF ve WFP aracılığıyla Afganistan’da hizmet veren 168 mobil sağlık ve beslenme ekibine ek olarak yüz mobil aracın daha ülkeye gönderileceği belirtildi.

Dünya Gıda Programı, 2021 yılının başından günümüze yaklaşık 400 bin hamile ve emziren kadın ile 5 yaş altında olan 790 bin çocuğa yetersiz beslenme, yetersiz beslenmenin önlenmesi ve tedavisi için toplamda 8,7 milyon kişiye gıda yardımı sağladığı, bu yardımların sadece geçtiğimiz Eylül ayında 4 milyona yakın kişiye ulaştırıldığı belirtildi.

UNICEF destekli hizmetler aracılığıyla şiddetli akut beslenme bozukluğu olan 210 binden fazla çocuğa tedavi sağlandığı, son sekiz hafta içinde 42 binden fazla çocuk için gıda, 5 bin 200 çocuk için süt ulaştırıldığı kaydedildi. (Kaynak: VOA)