KDP’li yetkili: Başkan Barzani’nin talimatıyla hiçbir tarafın şiddet diline cevap vermiyoruz

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Süleymaniye-Halepçe Başkanlık Meclisi Arif Teyfur, siyaset yaptıklarını ve şiddet dilinden uzak durduklarını belirtti.

“Başkan Barzani’nin talimatıyla hiçbir tarafın şiddet diline cevap vermiyoruz” diyen Arif Teyfur, “Çünkü KDP, küfür savaşından çok daha büyüktür ve buna sürüklenmez. Biz siyaset yapıyoruz ve halkın Bağdat’ta Kürtlerin temsilciğini yapacak adayları seçmesi için çaba harcıyoruz” ifadelerini kullandı.

KDP Süleymaniye-Halepçe Başkanlık Meclisi Başkanı, “KDP olarak, küfür savaşına girmeye hiç hazır değiliz” dedi.