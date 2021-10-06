Politika

KDP’li yetkili: Başkan Barzani’nin talimatıyla hiçbir tarafın şiddet diline cevap vermiyoruz

KDP'li yetkili Arif Teyfur, “Başkan Barzani’nin talimatıyla hiçbir tarafın şiddet diline cevap vermiyoruz, çünkü KDP küfür savaşından çok daha büyüktür” dedi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Arif Teyfur
Arif Teyfur
kürdistan Arif Teyfur Başkan Barzani talimat şiddet dili KDP

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Süleymaniye-Halepçe Başkanlık Meclisi Arif Teyfur, siyaset yaptıklarını ve şiddet dilinden uzak durduklarını belirtti.

Başkan Barzani’nin talimatıyla hiçbir tarafın şiddet diline cevap vermiyoruz” diyen Arif Teyfur, “Çünkü KDP, küfür savaşından çok daha büyüktür ve buna sürüklenmez. Biz siyaset yapıyoruz ve halkın Bağdat’ta Kürtlerin temsilciğini yapacak adayları seçmesi için çaba harcıyoruz” ifadelerini kullandı.

KDP Süleymaniye-Halepçe Başkanlık Meclisi Başkanı, “KDP olarak, küfür savaşına girmeye hiç hazır değiliz” dedi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv