BM’den Rojava’daki su kıtlığı için çağrı

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Birleşmiş Milletler (BM), Rojava, kuzey ve doğu Suriye'deki su kıtlığının giderilmesi için 251 milyon dolara ihtiyaç olduğunu açıkladı.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'ta düzenlediği basın toplantısında, Rojava ile Suriye'nin kuzey ve doğu bölgelerinde 5 milyon insanın su kıtlığından etkilendiğini ifade ederek, sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini söyledi.

Dujarric, düşük su seviyesi ve su pompa istasyonlarının arızalanması nedeniyle, Suriye'nin kuzey bölgelerindeki tüm insanlara suyun tam olarak ulaşmadığını dile getirdi.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü, "Temiz içme suyunun az olması, hastalığın yayılmasına sebep oluyor ve yeni tip coronavirüs salgınıyla mücadeleyi engelliyor. Ayrıca bölgedeki elektrik kesintileri de sağlık ve eğitim sektörünü olumsuz etkiliyor” dedi.

Su kıtlığı krizi sorununu çözmek için 251 milyon dolar talep ettiklerini ifade eden Dujarric, ancak şimdiye kadar yalnızca 51 milyon dolar toplayabildiklerini söyledi.

Dujarric, BM'nin müttefikleriyle birlikte, Rojava ve doğu Suriye’de durumdan en çok etkilenen 3.4 milyon kişiye yardım etmek için önümüzdeki altı ay için bir plan başlattığını da sözlerine ekledi.

Geçtiğimiz günlerde, Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) tarafından yayımlanan raporda, Rojava’da ciddi su krizinin yaşadığına dikkat çekilerek, su kıtlığının endişe verici boyutlara ulaştığı belirtilmişti.

Rojava’nın Haseke kenti ve çevresi Serêkanîyê’deki Elok Su İstasyonu’ndan içme suyu temin ediyordu. Bölgenin Türkiye destekli silahlı grupların kontrolüne girmesiyle birlikte içme suyu şuan sivil halka karşı silah olarak kullanılıyor ve silahlı gruplara bağlı kişiler istedikleri zaman suyu kesiyor.