WHO: Covid-19 tehlikesini henüz atlatamadık

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Dünya Sağlık Örgütü'nden (WHO) Dr. Maria Van Kerkhove yaptığı açıklamada geçen hafta 3,1 milyon yeni enfeksiyon ve 54 bin ölüm bildirildiğini, gerçek rakamların ise bundan çok daha yüksek olabileceğini söyledi.

WHO’nun sosyal medya üzerinden düzenlediği konferansta konuşan Dr. Maria Van Kerkhove, şu ifadeleri kullandı:

"Covid-19 halen kontrol altına alınamadığından durum son derece dinamik bir seyir arz ediyor. Riskli aşamayı halen atlatabilmiş değiliz. Salgının ortasındayız ama tam olarak neresindeyiz henüz emin değiliz. Çünkü açıkçası şu an elimizde olan imkanları riski ortadan kaldıracak şekilde kullanmıyoruz.”

Kerkhove, bazı şehirlerde yoğun bakım ünitelerinin ve hastanelerin dolu olması ve insanların ölmesine rağmen tedbirlere uyulmamasının anlaşılabilir olmadığını vurguladı.

WHO yetkilisi ayrıca Covid-19’un ortadan kaldırılamayacağını, bunun nedeninin de dünyanın salgınla başa çıkma şekli olduğunu vurguladığı açıklamasında son dönemlerde ölenlerin çoğunlukla aşılanmamış kişiler olduğuna dikkat çekti. İnternette Covid-19 ile ilgili yayılan yanlış ve yanıltıcı bilgilerin de ölüme sebebiyet verdiğinin altını çizdi

Kerkhove, WHO’nun önümüzdeki 3 ila 18 ay içinde salgının nasıl bir seyir izleyebileceği konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirterek Covid-19’un eninde sonunda kontrol altına alınmasının beklediğini kaydetti.

“Fakat aşı tedarikinde yaşanan sıkıntı, aşı karşıtlığı veya aşı olmaya engel durumlardan dolayı halen aşı olmayanlar var” diyen Kerkhove, salgının yeninden hız kazanmasına karşı uyardı. Virüsün de bu nedenle varlığını sürdürdüğünü kaydetti.

Kerkhove açıklamasının sonunda şunları kaydetti:

“İlk aşamalardan itibaren koronavirüsü küresel olarak yok etme şansını kaybettik. Çünkü elimizden geldiğince güçlü bir yanıt vermedik."