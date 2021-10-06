Politika

Hamaney'in Bakü ofisi kapatıldı

Azerbaycan'da, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in temsilcisi Ali Ekber Ocaknejat'ın faaliyet gösterdiği ofis ile Hüseyniye Camisi kapatıldı.
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Hamaney
Hamaney
dünya Ali Hamaney İran Azerbaycan

HABER MERKEZİ

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Ehsan Zahidov, Bakü'deki ofis ve caminin yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle kapatıldığını bildirdi.

Zahidov, Covid-19 nedeniyle başka mekanların da kapatıldığını belirterek "Son günlerde coronavirüs enfeksiyonunun yayıldığı yerlerden biri de Hüseyniye Camisi. Diğer yerler gibi Hüseyniye Camisi de kapatıldı. Şu anda epidemiyolojik servis orada uygun önlemleri alıyor" ifadelerini kullandı.

İran’ın 1 Ekim'de Azerbaycan sınırında başlattığı geniş çaplı askeri tatbikattan sonra iki ülke arasında gerilim çıkmıştı.

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