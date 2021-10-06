İşte 2021’de dünyanın en güçlü pasaportları

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Henley Pasaport Endeksi, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğinin (IATA) özel verilerine dayanıyor.

Endekste 199 pasaport ve 227 istikamet değerlendirmeye alınıyor.

Dünyanın en güçlü pasaportları şöyle sıralandı:

1- JAPONYA

192 vizesiz ülke ile dünyanın en güçlü pasaportu ünvanını Japonya, Singapur ile paylaşıyor.

2- ALMANYA

190 vizesiz ülke.

Almanya ile birlikte Güney Kore aynı puana sahip.

3- FİNLANDİYA

189 vizesiz ülke.

Finlandiya ile birlikte İtalya, Lüksemburg ve İspanya aynı puana sahip.

4- DANİMARKA

188 vizesiz ülke.

Danimarka ile birlikte Avusturya aynı puana sahip.

5- İSVEÇ

187 vizesiz ülke.

İsveç ile birlikte Fransa, Hollanda, İrlanda ve Portekiz aynı puana sahip.

6- İSVİÇRE

186 vizesiz ülke.

İsviçre ile birlikte Belçika ve Yeni Zelanda aynı puana sahip.

7- ÇEKYA

185 vizesiz ülke.

Çekya ile birlikte Birleşik Krallık, ABD, Yunanistan, Malta ve Norveç aynı puana sahip.

8- AVUSTRALYA

184 vizesiz ülke.

Avustralya ile birlikte Kanada aynı puana sahip.

9- MACARİSTAN

183 vizesiz ülke.

10- SLOVAKYA

182 vizesiz ülke.

Slovakya ile birlikte Litvanya ve Polonya aynı puana sahip.