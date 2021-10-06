İşte 2021’de dünyanın en güçlü pasaportları
HABER MERKEZİ
Henley Pasaport Endeksi, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğinin (IATA) özel verilerine dayanıyor.
Endekste 199 pasaport ve 227 istikamet değerlendirmeye alınıyor.
Dünyanın en güçlü pasaportları şöyle sıralandı:
1- JAPONYA
192 vizesiz ülke ile dünyanın en güçlü pasaportu ünvanını Japonya, Singapur ile paylaşıyor.
2- ALMANYA
190 vizesiz ülke.
Almanya ile birlikte Güney Kore aynı puana sahip.
3- FİNLANDİYA
189 vizesiz ülke.
Finlandiya ile birlikte İtalya, Lüksemburg ve İspanya aynı puana sahip.
4- DANİMARKA
188 vizesiz ülke.
Danimarka ile birlikte Avusturya aynı puana sahip.
5- İSVEÇ
187 vizesiz ülke.
İsveç ile birlikte Fransa, Hollanda, İrlanda ve Portekiz aynı puana sahip.
6- İSVİÇRE
186 vizesiz ülke.
İsviçre ile birlikte Belçika ve Yeni Zelanda aynı puana sahip.
7- ÇEKYA
185 vizesiz ülke.
Çekya ile birlikte Birleşik Krallık, ABD, Yunanistan, Malta ve Norveç aynı puana sahip.
8- AVUSTRALYA
184 vizesiz ülke.
Avustralya ile birlikte Kanada aynı puana sahip.
9- MACARİSTAN
183 vizesiz ülke.
10- SLOVAKYA
182 vizesiz ülke.
Slovakya ile birlikte Litvanya ve Polonya aynı puana sahip.