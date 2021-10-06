Politika

İşte 2021’de dünyanın en güçlü pasaportları

Henley Pasaport Endeksi'ne göre, 2021 yılında dünyanın en güçlü pasaportları listesi açıklandı.
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dünya liste 2021 en güçlü pasapartlar

HABER MERKEZİ

Henley Pasaport Endeksi, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğinin (IATA) özel verilerine dayanıyor.

Endekste 199 pasaport ve 227 istikamet değerlendirmeye alınıyor.

Dünyanın en güçlü pasaportları şöyle sıralandı:

1- JAPONYA

192 vizesiz ülke ile dünyanın en güçlü pasaportu ünvanını Japonya, Singapur ile paylaşıyor.

2- ALMANYA

190 vizesiz ülke.

Almanya ile birlikte Güney Kore aynı puana sahip.

3- FİNLANDİYA

189 vizesiz ülke.

Finlandiya ile birlikte İtalya, Lüksemburg ve İspanya aynı puana sahip.

4- DANİMARKA

188 vizesiz ülke.

Danimarka ile birlikte Avusturya aynı puana sahip.

5- İSVEÇ

187 vizesiz ülke.

İsveç ile birlikte Fransa, Hollanda, İrlanda ve Portekiz aynı puana sahip.

6- İSVİÇRE

186 vizesiz ülke.

İsviçre ile birlikte Belçika ve Yeni Zelanda aynı puana sahip.

7- ÇEKYA

185 vizesiz ülke.

Çekya ile birlikte Birleşik Krallık, ABD, Yunanistan, Malta ve Norveç aynı puana sahip.

8- AVUSTRALYA

184 vizesiz ülke.

Avustralya ile birlikte Kanada aynı puana sahip.

9- MACARİSTAN

183 vizesiz ülke.

10- SLOVAKYA

182 vizesiz ülke.

Slovakya ile birlikte Litvanya ve Polonya aynı puana sahip.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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