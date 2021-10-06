Erdoğan: HDP bu hanımefendiyi veto etmiştir

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 27’nci Dönem 5'inci Yasama Yılı'nın ilk TBMM Grup Toplantısı'nda milletvekillerine seslendi.

HDP’nin Millet İttifakı’nın gizli ortağı olduğunu belirten Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in cumhurbaşkanlığı adaylığının kabul edilmediğini söyledi.

“Bir de CHP'nin başını çektiği ittifakın ortağı ve onun başını çektiği hanımefendi var” diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

“HDP'nin Millet İttifakı'nın ortağı olduğu inkarı mümkün olmayan bir gerçek. İYİ Parti'nin bu gerçeğe kör kalması artık sürdürülebilir değildir. Başbakanlığa talip olması bu trajikomik görüntü ile ilgilidir. HDP tarafı hanımefendinin cumhurbaşkanlığı adaylığını kabul etmediğini açıklamıştır. HDP, Millet İttifakı'ndaki gizli ortaklık hakkını kullanarak bu hanımefendiyi veto etmiştir.”

Erdoğan, “Meral Akşener, hayali bir makama talip oldu. Gavurun kılıcını çalan bir anlayışla yapılan işin adı muhalefet değil, taammüden bu ülkeye ve bu millete düşmanlıktır” ifadelerini kullandı.

Yeni anayasa hazırlıklarıyla ilgili CHP’ye yüklenen Erdoğan, şunları kaydetti:

“Biz yeni anayasa diyoruz, birileri de çıkıyor 'Gerekirse ilk 4 maddeyi de değiştiririz' diyerek hemen PKK güdümündeki siyasi yapıya göz kırpmaya çalışıyor. Anayasanın ilk 4 maddesini değiştirme fikri CHP'nin iradesi midir yoksa Kılıçdaroğlu'nun kişisel fikri midir? Eğer bu CHP'nin kurumsal iradesiyse ortada ülkemiz açısından çok vahim bir sorun var demektir. CHP, HDP'nin vesayetine girmiş demektir. Yok öyle değilse Kılıçdaroğlu'nun kendi görüşüyle karşı karşıyayız demektir. Tarih, CHP gibi Cumhuriyetin en eski partisini, HDP gibi bir terör örgütü kuklasının emrine verenlerden elbette hesap soracaktır.”