Neçirvan Barzani: Gelin birlik olalım

ERBİL (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkan Yardımcısı Neçirvan Barzani, partisinin Süleymaniye'de düzenlenen mitinginde konuştu.

Neçirvan Barzani konuşmasında, KDP’ye saldırarak seçmenden oy toplama döneminin geride kaldığını ifade ederek, bu politika ve taktiklerin işe yaramadığını, insanların artık kelimelere aldanmadığını, kimin neye hizmet ettiğini bildiğini söyledi.

“Tevazu ve fedakarlığın şehri, aydın ve entelektüellerin başkentti Süleymaniye'de bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum” diyen Neçirvan Barzani, "Süleymaniye'ye geldiğimde çok mutlu oluyorum, çünkü gerçekten çok seviyorum. Süleymaniye annemin, dedemin ve akrabalarımın şehridir. Edebiyat, Kürtlük ve kültür şehridir. Siz Süleymaniye’siniz, fakat o hakkı bana da verin çünkü bir yanım Süleymaniye’dir” dedi.

Neçirvan Barzani, konuşmasına şöyle devam etti:

“Kürdistan konusunda kimseyi karamsar ve umutsuz bırakmamalısınız. Sakinliği ve güzelliği istemelisiniz. Sizden ricam bu şehrin samimi eleştirileri KDP’ye karşı kullanmak değil, yanlışları düzelmek için olsun. Çünkü Süleymaniye halkı barış ve huzuru seviyor. KDP bu şehrin insanlarına oy ve sandalye sayısıyla değil, sadakat ve çalışkanlığıyla bakıyor.”

Konuşmasında Kürdistan partilerine birlik çağrısında bulunan Neçirvan Barzani, “Bu sıcak seçim kampanyasında tüm taraflara işbirliği ve birlik çağrısında bulunuyoruz. KDP’nin eli ve gönlü Kürdistan’a her zaman açıktır. Dört gün sonra birlikte Bağdat’ta gitmeliyiz ve anayasal haklarımızı birlikte savunmalıyız” ifadelerini kullandı.

Neçirvan Barzani konuşmasında, KDP’nin hiçbir şekilde keyfiliği kabul etmediğini, müttefikleriyle paylaşımcı olduğunu vurguladı.

KDP Genel Başkan Yardımcısı, son olarak Başkan Mesud Barzani’nin mesajını ileterek, “Bazı kişilerin ve partilerin KDP'ye saldırmak için her türlü tekniği kullandığını ve plan yaptığı biliyorum ve duyuyorum. Buna rağmen herkesin nazik ve sakin olmasını istiyorum ve Başkan Barzani’nin mesajlarını dinleyin” şeklinde konuştu.