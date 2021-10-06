Politika

Irak ile İran arasında ceset kalıntıları takası

Basra’daki Şelamçe Sınır Kapısı’nda gerçekleştirilen takas, Uluslararası Kızılhaç yetkililerinin gözetiminde gerçekleşti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Irak İran Irak Şelamçe Sınır Kapısı Basra asker

HABER MERKEZİ

Irak ile İran arasında Baas rejimi döneminde 8 yıl süren savaştan yaşamını yitiren askerlerin ceset kalıntıları takas edildi.

Basra’daki Şelamçe Sınır Kapısı’nda gerçekleştirilen takas, Uluslararası Kızılhaç yetkililerinin gözetiminde gerçekleşti.

Şelamçe Sınır Kapısı’nda atılan imzaların ardından 11 Iraklı ve 20 İranlı askerin ceset kalıntıları ülkelerine teslim edildi.

Öte yandan Uluslararası Kızılhaç tarafından yapılan açıklamada, kurumlarının söz konusu takasa öncülük ettiği kaydedilirken, iki ülke arasındaki savaşın 30 yılı aşkın bir süre önce bittiği vurgulandı.

Binlerce ailenin sevdiklerinin cesetlerinin dönmesini beklediğinin kaydedildiği açıklamada, Uluslararası Kızılhaç komisyonunun söz konusu aileleri desteklemeye devam edeceği bildirildi.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv