Irak ile İran arasında ceset kalıntıları takası

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Irak ile İran arasında Baas rejimi döneminde 8 yıl süren savaştan yaşamını yitiren askerlerin ceset kalıntıları takas edildi.

Basra’daki Şelamçe Sınır Kapısı’nda gerçekleştirilen takas, Uluslararası Kızılhaç yetkililerinin gözetiminde gerçekleşti.

Şelamçe Sınır Kapısı’nda atılan imzaların ardından 11 Iraklı ve 20 İranlı askerin ceset kalıntıları ülkelerine teslim edildi.

Öte yandan Uluslararası Kızılhaç tarafından yapılan açıklamada, kurumlarının söz konusu takasa öncülük ettiği kaydedilirken, iki ülke arasındaki savaşın 30 yılı aşkın bir süre önce bittiği vurgulandı.

Binlerce ailenin sevdiklerinin cesetlerinin dönmesini beklediğinin kaydedildiği açıklamada, Uluslararası Kızılhaç komisyonunun söz konusu aileleri desteklemeye devam edeceği bildirildi.