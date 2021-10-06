KDP: Şengal’deki tehditler yasal değil, soruşturma başlatılmalı

ERBİL (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), adaylarının Şengal’de PKK tarafından engellenmesiyle ilgili Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu’nu bilgilendirdi.

KDP, Şengal ve Şerefdin’e geçmek isteyen adayları Viyan Dexil, Mehma Xelil ve Dr. Macit Şengali’nin engellendiğini aktardı.

Adaylarının tehdit edildiği belirtilen açıklamada, seçim çalışmalarının adil yürümediğine işaret edildi.

Kürdistan Demokrat Partisi, tehdit ve engellemelerin Irak anayasası ile seçim yasalarına aykırı olduğunu vurgulayarak, söz konusu kişiler hakkında yasal işlem başlatılması, faillerin adalete teslim edilmesi çağrısında bulundu.

Öte yandan KDP, Erbil ile Duhok’ta yaşayan ya da Şengal’e gidemeyecek Şengalli seçmenler için 4 sandık kurulması gerektiğini kaydetti.

2 Ekim Cumartesi günü seçim kampanyası için Şengal’e gitmek isteyen KDP adayları PKK mensupları tarafından engellenmişti.