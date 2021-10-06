Türkmen siyasetçi: Türkmenlerin hakları Başkan Barzani’nin desteğiyle elde edildi

ERBİL (K24)

Türkmen Reform Partisi Başkan Yardımcısı Muna Kahveci, Türkmenlerin haklarının Başkan Barzani’nin desteğiyle elde edildiğini kaydederek, bu nedenle Türkmen partilerin KDP adaylarını destekleme kararı aldıklarını söyledi.

Başkent Erbil’de basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkmen Reform Partisi Başkan Yardımcısı Muna Kahveci, Türkmen partilerin Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) adaylarını destekleme kararına değinerek, Kürdistan Parlamentosu’nda milletvekili olan ve olmayan Türkmen partilerle toplantı yaptıktan sonra ortak açıklamayla kararlarını ilan ettiklerini ifade etti.

Türkmenlerin birlikte yaşam ve birliğe inandıklarını kaydeden Kahveci, Türkmenlerin elde ettikleri hakların Başkan Barzani’nin desteğiyle olduğunu ve KDP’nin parlamento grubu ve politbürosuyla her zaman Türkmenlerin ilerlemesine destek olduklarını ifade etti.

Kahveci, KDP’ye oy vermenin, Kürdistan Bölgesi’nin yasal statüsünü korumak olduğunu ve bunun Türkmen halkı açısından önemli olduğunu ifade etti.