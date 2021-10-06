ABD'de Covid-19 geçen yıla göre bu sene daha fazla can aldı

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Ülkedeki Covid-19 verilerini derleyen John Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, 1 Ocak’tan bu yana Covid-19 salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 353 bini aştı.

Pandeminin başladığı ve aşılamanın olmadığı geçen yılın ilk 10 ayında ise 352 bin kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

John Hopkins kayıtlarında, ABD’de Covid-19 bağlantılı toplam ölü sayısı 705 bini geçerken, vaka sayısı da 44 milyona yaklaşmış bulunuyor.

Yetkililer, ülkede Covid-19 aşısı yaptıran yetişkinlerin oranının yüzde 67’yi geçmesine rağmen virüsün daha bulaşıcı Delta varyantının etkisini sürdürdüğünü kaydediyor.

Bu arada California, 4 milyon 751 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 4 milyon 105 bini aşan vakayla Teksas ve 3 milyon 620 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybında da 69 bin 500 ile ilk sırada yer alan California'nın ardından 66 bin 318 ile Teksas, 55 bin 622 ile Florida geldi.

ABD'de Covid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 77,8'ine en az bir doz, yüzde 67'den fazlasına ise iki doz Covid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 215 milyon 737 binden fazla kişiye ilk doz, 186 milyon 60 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.