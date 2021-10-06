Politika

Başkan Barzani: Ezidi kardeşlerimin tüm taleplerini var gücümle destekliyorum

Başkan Mesud Barzani, Ezidi Kürtlerin Cemayi Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.
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kürdistan Ezidi Mesud Barzani Cema Bayramı Şengal

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, “Ezidi kardeşlerimin tüm taleplerini var gücümle desteklediğimi vurgulamak istiyorum” dedi.

Başkan Mesud Barzani, Ezidi Kürtlerin Cemayi (Cema) Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Başkan Barzani, “Ezidi kardeşlerimin Cemayi Bayramı’nın gelişi dolayısıyla Ezidxan Miri, Baba Şeyh, Ezidi Ruhani Meclisi ve Kürdistan ve tüm dünyadaki Ezidi kardeşlerimi kutluyorum” dedi.

Geçtiğimiz yıllarda Ezidilerin, teröristlerin zulümlerine maruz kaldıklarını kaydeden Başkan Barzani, “Buradan Ezidi kardeşlerimin tüm taleplerini var gücümle desteklediğimi vurgulamak istiyorum. Şengal bölgesi başta olmak üzere Ezidilerin yaşamının normalleşmesinin önündeki tüm engel ve nedenlerin ortadan kalkması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Ezidilerin kendi yaralarını sarmaları gerektiğini söyleyen Başkan Barzani, Ezidilerin özgür bir şekilde kendi gelecekleriyle ilgili karar verebilmeleri gerektiğini kaydetti.

Kürdistan’da birlikte yaşam kültürünün güçlendirilmesine vurgu yapan Başkan Barzani, “Ezidi kardeşlerimizin bayram ve kutlamalarını huzur ve mutluluk içerisinde geçirmelerini diliyorum” dedi.

 

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