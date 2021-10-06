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Peşmerge Bakanı’ndan Peşmergelere oy verme çağrısı

Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail, Peşmergelere seçimlere katılım çağrısında bulundu.
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kürdistan Peşmerge Bakanlığı Şoreş İsmail seçim Irak Seçimleri 2021

ERBİL (K24)

Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail, Peşmergelere seçimlere katılım çağrısında bulundu.

Yazılı bir açıklama yayımlayan Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail, Kürdistan halkının anayasal haklarının korunması çerçevesinde Peşmergelerin seçim sürecine katılmalarını istedi.

Peşmergelerin, Peşmerge Bakanlığı’nın askeri disiplini ve Yüksek Bağımsız Seçim Komisyonu’nun yasalarına uyumlu bir şekilde oy vermeleri çağrısında bulunan İsmail, seçim kampanyasının bir parçası olmadıkları için Peşmergelere teşekkür etti.

Oy vermenin ulusal bir görev olduğunu kaydeden İsmail, oy vererek Kürdistan Bölgesi’nin istikrarının korunmasına doğrudan katılım sağlanacağını ifade etti.

Peşmerge’nin barış gücü olarak canıyla Kürdistan halkını koruduğunu vurgulayan İsmail, seçimlerde oy vererek, Kürdistan Bölgesi, Irak ve bölgede demokrasi sürecinin ilerlemesine katkıda bulunulmasını istedi.

 

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