Macron: Sınırlarımızı genişletmemiz gerekiyor

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Slovenya'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB)-Batı Balkanlar Zirvesinin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Avrupa'da enerji fiyatlarındaki artışa ilişkin bir çözüm bulunduğunu söylemek için erken olduğunu ifade eden Macron, bu konuda AB'de çalışma yapıldığını ve gelecek günlerde ortak hareket etme kapasitelerini değerlendireceklerini söyledi.

Macron, zirvede Balkan ülkeleri ve AB'nin genişletilmesi perspektifi hakkında çok iyi bir görüşme yaptıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Birçok ülke arasında zor durumlar var. Sırbistan ile Kosova arasındaki görüşmeler hala zorlu ve gerilimli geçiyor. Bugün bu iki ülkenin liderleri ve (Almanya Başbakanı Angela) Merkel ile uzun bir görüşme yaptık. Makedonya ve Bulgaristan arasındaki görüşmeler yeniden gündeme geldi. Bu konularda ilerleme kaydetmemiz gerekiyor.”

Balkanlar konusunda kısa vadede perspektif kazanılması gerektiğini ifade eden Macron, bölgenin tamamını ilgilendiren azınlıklara yaklaşım konusunda ortak politikanın geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Macron, AB'nin kurumsal olarak iki sorununun bulunduğunu aktararak, “Sınırlarımızı genişletmemiz ve komşularımızla, özellikle Rusya ve Türkiye ile görüşmelerimizin olması gerekiyor. Aynı zamanda (AB'nin) işleyişini derin şekilde değiştirmemiz gerekiyor. 27 ülke ile bu zor. Bu iki görevimiz var” değerlendirmesinde bulundu.