Coverage Politika

12 ülkeden Irak seçimleriyle ilgili ortak açıklama

Avustralya, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Almanya, İtalya, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, İsveç, İngiltere ve ABD Dışişleri Bakanları, Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonunun 10 Ekim seçimleri için yaptığı hazırlıkları "memnuniyetle" karşıladı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Irak Seçimleri 2021 ABD Kanada İngiltere Danimarka BMGK

HABER MERKEZİ

Irak'ta 10 Ekim'de yapılacak erken seçime ilişkin Avustralya, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Almanya, İtalya, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, İsveç, İngiltere ve ABD Dışişleri Bakanları ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, erken seçimin, seçmenlerin geleceklerini demokratik olarak belirlemeleri için fırsat olduğu belirtilerek, "Irak tarihinde bu anın öneminin farkındayız" ifadesi kullanıldı.

Irak halkının taleplerine yanıt olarak, özgür ve adil seçimleri desteklemek için önemli bir kaynağın seferber edildiğine dikkat çekilen açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), Mayıs 2020'de BM Irak Destek Misyonunun (UNAMI) seçime destek verme görevini uzattığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Irak halkı artık temel oy hakkını kullanma fırsatına sahip. Irak hükümetinin, reform arayışında uzun süredir şiddet ve yıldırma ile karşı karşıya kalan kadınlar ve gençler de dahil olmak üzere tüm Iraklılar için güvenli, özgür, adil ve kapsayıcı bir seçim ortamı sağlama çabalarını destekliyoruz. Aynı şekilde, Irak hükümetinin ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin seçimlere güvenli şekilde katılmalarını sağlama çabalarını destekliyoruz. Tüm tarafları hukukun üstünlüğüne ve seçim sürecinin bütünlüğüne saygı göstermeye çağırıyoruz."

Bu arada Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, dün yaptığı açıklamada “Bu seçimlerin şeffaf ve dış müdahalelerden bağımsız gerçekleşmesi lazım. En önemlisi, somut değişikliklere imza atabilecek bir hükümetin kurulması. BM, herkese karşı eşit mesafede yer alıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Plasschaert, “BM, Iraklıların karşı karşıya olduğu tehlikelerden ve engellerden haberdar” diyerek, seçim güvenliğine işaret etmişti.

BM Irak Özel Temsilcisi, oylama sürecini yaklaşık 900 yabancı gözlemcinin izleyeceğini duyurdu.

Irak’ta erken genel seçimler 10 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.

İlgili konular
kürdistan

Peşmerge Bakanı’ndan Peşmergelere oy verme çağrısı
  3 Saat
kürdistan

Türkmen siyasetçi: Türkmenlerin hakları Başkan Barzani’nin desteğiyle elde edildi
  4 Saat
kürdistan

KDP: Şengal’deki tehditler yasal değil, soruşturma başlatılmalı
  4 Saat
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv