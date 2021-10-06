12 ülkeden Irak seçimleriyle ilgili ortak açıklama

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Irak'ta 10 Ekim'de yapılacak erken seçime ilişkin Avustralya, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Almanya, İtalya, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, İsveç, İngiltere ve ABD Dışişleri Bakanları ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, erken seçimin, seçmenlerin geleceklerini demokratik olarak belirlemeleri için fırsat olduğu belirtilerek, "Irak tarihinde bu anın öneminin farkındayız" ifadesi kullanıldı.

Irak halkının taleplerine yanıt olarak, özgür ve adil seçimleri desteklemek için önemli bir kaynağın seferber edildiğine dikkat çekilen açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), Mayıs 2020'de BM Irak Destek Misyonunun (UNAMI) seçime destek verme görevini uzattığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Irak halkı artık temel oy hakkını kullanma fırsatına sahip. Irak hükümetinin, reform arayışında uzun süredir şiddet ve yıldırma ile karşı karşıya kalan kadınlar ve gençler de dahil olmak üzere tüm Iraklılar için güvenli, özgür, adil ve kapsayıcı bir seçim ortamı sağlama çabalarını destekliyoruz. Aynı şekilde, Irak hükümetinin ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin seçimlere güvenli şekilde katılmalarını sağlama çabalarını destekliyoruz. Tüm tarafları hukukun üstünlüğüne ve seçim sürecinin bütünlüğüne saygı göstermeye çağırıyoruz."

Bu arada Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, dün yaptığı açıklamada “Bu seçimlerin şeffaf ve dış müdahalelerden bağımsız gerçekleşmesi lazım. En önemlisi, somut değişikliklere imza atabilecek bir hükümetin kurulması. BM, herkese karşı eşit mesafede yer alıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Plasschaert, “BM, Iraklıların karşı karşıya olduğu tehlikelerden ve engellerden haberdar” diyerek, seçim güvenliğine işaret etmişti.

BM Irak Özel Temsilcisi, oylama sürecini yaklaşık 900 yabancı gözlemcinin izleyeceğini duyurdu.

Irak’ta erken genel seçimler 10 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.