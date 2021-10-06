Başbakan: Ezidilerin meşru haklarının destekçisi olmayı sürdüreceğiz

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Ezidi Kürtlerin Cemayi (Cema) Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Başbakan, “Cemayi Bayramı’nın gelişi münasebetiyle başta Ezidxan Miri, Baba Şeyh ve Ezidi Ruhani Meclisi olma üzere Kürdistan ile tüm dünyadaki Ezidi kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Bayramlarının güzel ve bereketli geçmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin her zaman Ezidilerin yanında duracağını vurgulayan Başbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hükümetimiz her zaman olduğu gibi bugün de Ezidi kardeşlerimizin meşru haklarının destekçisi olacak. Kaynaklarımızı Ezidilere daha iyi hizmet etmek, Şengal’deki durumu normalleştirmek ve kenti yeniden inşa etmek için harcayacağız. Federal hükümet ve uluslararası toplumun işbirliği ile yerinden edilmiş Şengallilerin dönüşü için kaynaklarımızı harcayacağımıza dair güvence veriyoruz.”

Mesrur Barzani, “Bayramınızı tebrik ediyorum. Barış ve huzur içinde yaşayın” diye konuştu.