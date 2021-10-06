Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgınında son durum

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını dolayısıyla son 24 saatte 9 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 8 bin 762 Covid-19 testi yapılırken, 1318 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 1539 kişi sağlığına kavuşurken, 9 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 177 bin 156 Covid-19 testi yapılırken, 339 bin 290 kişide virüs görüldü.

Şimdiye kadar 306 bin 662 kişi sağlığına kavuşurken, 5 bin 955 kişi yaşamını yitirdi.

26 bin 673 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.