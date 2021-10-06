İçişleri Bakanlığı’ndan Şengal Anlaşması açıklaması

ERBİL (K24)

İçişleri Bakanlığı, Şengal Anlaşması’nın imzalanmasının 1’inci yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, anlaşmanın imzalanmasının ardından Şengal’de PKK ve milis grupların etkisinin arttığına dikkat çekildi.

Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanlığı, Şengal Anlaşması’nın imzalanmasının 1’inci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Anlaşmanın imzalanmasının ardından bölgede PKK ve milis grupların etkisinin artığının kaydedildiği açıklamada, Irak güvenlik güçlerinin herhangi bir etkisinin olmadığı belirtildi.

Açıklamada, anlaşmanın sahada uygulanması için hiçbir adımın atılmadığı ve PKK’ye bağlı grupların Irak güvenlik kurumlarının göz yummasıyla söz konusu ilçeye daha da yerleştiği ifade edildi.

Anlaşmanın Birleşmiş Milletler Irak Misyonu (UNAMI) gözetiminde imzalandığının vurgulandığı açıklamada, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin anlaşamaya varılması ve Ezidi Kürtlerin yerlerine dönmesi için her türlü esnekliği gösterdiği kaydedildi.

16 Ekim 2017’deki olayların ardından Şengal’in PKK ve yasa dışı milis grupların kontrolüne geçtiğinin bildirildiği açıklamada, geçtiğimiz günlerde Irak güvenlik güçlerinin gözlerinin önünde PKK’lilerin Irak Parlamentosu için milletvekili adaylarının Şengal’e geçmesini engellediği hatırlatıldı.

Anlaşmanın uygulanmadığı süre içerisinde boşa giden zamanın hiç kimseye fayda vermediği ve bundan en çok bölge halkının zarar gördüğünün belirtildiği açıklamada, Irak hükümetinden görevini yerine getirip anlaşmayı uygulaması ve BM ile uluslararası toplumdan da anlaşmanın uygulanmasını takip etmeleri istendi.