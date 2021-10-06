Politika

ABD ve Çinli üst düzey bürokratlar bir araya geldi

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Cieçı, İsviçre'nin Zürih kentinde bir araya gelerek iki ülke ilişkilerini ele aldı.
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HABER MERKEZİ

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 9 Eylül'deki görüşmesinde "iletişim kanallarını açık bırakma" konusunda mutabık kalmasının ardından Sullivan ve Yang'ın bugün İsviçre'nin Zürih kentinde bir araya geldiği bildirildi.

Görüşmede Sullivan'ın, uluslar ötesi sorunların çözümü ve ikili ilişkilerdeki risk yönetimi konusunda ABD ve Çin'in birlikte çalışabileceği alanları gündeme getirdiği ifade edildi.

Sullivan'ın, insan hakları, Sincan Uygur Özerk Bölgesi, Hong Kong, Güney Çin Denizi ve Tayvan gibi alanlarda Çin'in eylemlerinden duyulan endişeyi de dile getirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Sullivan, ulusal gücümüze yatırım yapmaya ve müttefiklerimizle çalışmaya devam ederken, sorumlu bir rekabet için Çin ile üst düzey görüşmeleri sürdüreceğimizi net bir şekilde dile getirdi" ifadesine yer verildi.

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