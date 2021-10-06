Başbakan: Irak’ın uluslararası ortaklarının açıklamasını memnuniyetle karşılıyorum

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, 12 ülkenin Irak seçimleriyle ilgili ortak açıklamasını memnuniyetle karşıladığı bildirdi.

Başbakan Mesrur Barzani tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, “Irak'ın uluslararası ortaklarının yaklaşan erken parlamento seçimleri hakkında bugünkü ortak açıklamasını memnuniyetle karşılıyorum” ifadelerine yer verildi.

Uluslararası gözlemcilerin Kürdistan Bölgesi’nde tam bir özgürlük içerisinde görevlerini yapabileceklerini kaydeden Başbakan, gözlemcilerin işlerini özgür bir şekilde yapabileceklerini belirtti.

Başbakan, Irak’ın diğer bölgeleri ve tartışmalı bölgelerde de uluslararası gözlemcilerin rahat bir şekilde işlerini yapabilmeleri gerektiğini ifade etti.

Seçim kampanyası sürecinin korkusuz bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Başbakan, bu şekilde seçim sonuçlarının tüm Iraklılar için gerçek demokratik sonuçlar olacağını kaydetti.

12 ÜLKEDEN IRAK SEÇİMLERİYLE İLGİLİ ORTAK AÇIKLAMA

Avustralya, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Almanya, İtalya, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, İsveç, İngiltere ve ABD Dışişleri Bakanları, Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonunun 10 Ekim seçimleri için yaptığı hazırlıkları "memnuniyetle" karşıladı.

Irak'ta 10 Ekim'de yapılacak erken seçime ilişkin Avustralya, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Almanya, İtalya, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, İsveç, İngiltere ve ABD Dışişleri Bakanları ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, erken seçimin, seçmenlerin geleceklerini demokratik olarak belirlemeleri için fırsat olduğu belirtilerek, "Irak tarihinde bu anın öneminin farkındayız" ifadesi kullanıldı.

Irak halkının taleplerine yanıt olarak, özgür ve adil seçimleri desteklemek için önemli bir kaynağın seferber edildiğine dikkat çekilen açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), Mayıs 2020'de BM Irak Destek Misyonunun (UNAMI) seçime destek verme görevini uzattığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Irak halkı artık temel oy hakkını kullanma fırsatına sahip. Irak hükümetinin, reform arayışında uzun süredir şiddet ve yıldırma ile karşı karşıya kalan kadınlar ve gençler de dahil olmak üzere tüm Iraklılar için güvenli, özgür, adil ve kapsayıcı bir seçim ortamı sağlama çabalarını destekliyoruz. Aynı şekilde, Irak hükümetinin ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin seçimlere güvenli şekilde katılmalarını sağlama çabalarını destekliyoruz. Tüm tarafları hukukun üstünlüğüne ve seçim sürecinin bütünlüğüne saygı göstermeye çağırıyoruz."

Bu arada Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, dün yaptığı açıklamada “Bu seçimlerin şeffaf ve dış müdahalelerden bağımsız gerçekleşmesi lazım. En önemlisi, somut değişikliklere imza atabilecek bir hükümetin kurulması. BM, herkese karşı eşit mesafede yer alıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Plasschaert, “BM, Iraklıların karşı karşıya olduğu tehlikelerden ve engellerden haberdar” diyerek, seçim güvenliğine işaret etmişti.

BM Irak Özel Temsilcisi, oylama sürecini yaklaşık 900 yabancı gözlemcinin izleyeceğini duyurdu.

Irak’ta erken genel seçimler 10 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.