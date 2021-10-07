Afganistan’da medreseye bombalı saldırı
HABER MERKEZİ
Afganistan'ın Host vilayetindeki bir medreseye dün gece saatlerinde düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.
Taliban yönetiminin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Saeed Hosti, basına yaptığı açıklamada, dün gece saatlerinde Host'un Direy köyündeki bir medresede düzenlenen tören sırasında bombalı saldırı gerçekleştirildiğini söyledi.
Saeed Hosti, saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.