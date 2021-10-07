Politika

Afganistan’da medreseye bombalı saldırı

Afganistan'ın Host vilayetindeki bir medreseye düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
dünya Afganistan medrese Bombalı saldırı

HABER MERKEZİ

Afganistan'ın Host vilayetindeki bir medreseye dün gece saatlerinde düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Taliban yönetiminin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Saeed Hosti, basına yaptığı açıklamada, dün gece saatlerinde Host'un Direy köyündeki bir medresede düzenlenen tören sırasında bombalı saldırı gerçekleştirildiğini söyledi.

Saeed Hosti, saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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