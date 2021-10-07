Ekonomi

Bitcoin'de sert yükseliş

Kripto para piyasasının en yüksek hacimli birimi Bitcoin yeniden 55 bin dolar seviyesini aştı.
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HABER MERKEZİ

Ekim aylarında genellikle yükselişte olan kripto para piyasalarında bu ekim ayında da benzer bir seyir hakim.

Kripto paraların en yüksek hacimlisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 7'nin üzerinde değer kazanarak 55 bin dolar sınırının üzerine çıktı.

Kripto parada son 7 günlük yükseliş ise yüzde 26 oldu.

İkinci sırada bulunan Ethereum'da da değer artışı devam ediyor. Ethereum son 24 saatte 1,40 değer kazanarak 3 bin 500 doların üzerine çıktı.

Öte yandan ABD'de Adalet Bakanlığı'na bağlı, kripto paraların suç amaçlı kullanımlarını soruşturmak ve kovuşturmak amacıyla Ulusal Kriptopara Uygulama Timi kurdu.

Timin görevi, sanal para borsaları ve kara para aklayıcılar tarafından işlenen suçları soruşturmak olacak. Tim ayrıca, dolandırıcılık veya gasp yolu ile kaybedilen sanal paraların takibi ve geri alınması üzerinde de çalışmalar yapacak. Bilgisayar korsanlarına kripto para ile yapılan fidye ödemeleri de yine timin görevleri arasında olacak.

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