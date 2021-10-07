Trabzon Havalimanı’nda bomba ihbarı

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Kuveyt-Trabzon seferini yapan J-9313 sefer sayılı Airbus A320 tipi yolcu uçağı havada olduğu sırada bomba ihbarı yapıldı. Bunun üzerine uçak, Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Yolcular tahliye edilirken, havalimanında geniş güvenlik önlemi alındı. İtfaiye ve ambulansların bekletildiği havalimanında bomba imha uzmanı ekipler uçakta arama başlattı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, “Uçak güvenli alana alınarak detaylı arama yapıldı. Uçakta 51 yolcu ve 6 mürettebat vardı. Havalimanı şu an uçuşlara açık. Arama tamamlanarak uçak uçuşuna devam edecek” açıklamasında bulundu.