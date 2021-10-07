İşte Avrupa’nın en çok kırmızı et tüketen ülkeleri

HABER MERKEZİ

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) verilerini derleyen Langeist, Avrupa'daki et tüketim miktarlarını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün verilerine dayandırılarak oluşturulan istatistikler, Avrupa'da en çok et tüketiminin yapıldığı ülkenin İspanya olduğunu ortaya koydu.

Araştırmalara göre İspanyollar, yılda kişi başı 99 kilogram et tüketiyor. Bu ülkeyi 95 kilogram et tüketimiyle Portekiz, 91 kilogram et tüketimiyle de İzlanda takip ediyor.

Landgeist'in paylaştığı veriler, Avrupa'da en az et tüketiminin yıllık 39 kilogram olduğunu belirledi.

Kıta genelinde et tüketiminin minimum düzeyde olduğu 4 ülke var. Bu ülkeler Türkiye, Makedonya, Moldova ve Arnavutluk.

4 ülkenin hemen üzerinde yıllık 43 kilogram et tüketiminin yapıldığı Bosna Hersek yer alıyor.

Bu arada FAO'nun verilerine göre oluşturulan haritada, yılda kişi başı 92 kilogram ile İzlanda halkı diğer tüm ülkelerden çok daha fazla deniz ürünü tüketiyor.