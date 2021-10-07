Konya’da Kürt aileye yönelik katliam davasında 2 tutuklama daha

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Konya’nın Meram ilçesinin Hasanköy Mahallesi'nde yaşayan Kürt aile Dedeoğulları’na 30 Temmuz günü yapılan ve 7 kişinin öldürüldüğü saldırıda 2 kişi daha tutuklandı.

Dün görülen davada Ali Keleş ve Lütfi Keleş için tutuklama gerekçesi olarak "dosyadaki diğer şüphelileri yönlendirme ihtimalleri" ve "suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller" gösterildi.

Konya 5’inci Sulh Ceza Hakimliği’nde görülen davada Ali Keleş ve Lütfi Keleş, Dedeoğulları ailesini katleden Mehmet Altun ile Dedeoğulları arasında 10 yıl öncesine dayanan bir husumet olduğunu söyledi.

Üzerlerine atılı suçu kabul etmeyen Lütfi ve Ali Keleş'in savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme, katliamın gerçekleştiği gün, cezaevinde bulunmalarına rağmen şüphelilerin dosyadaki diğer şüphelileri önceden yönlendirmiş olma ihtimallerini göz önünde bulundurdu. Mahkeme, tüm dosya kapsamı bir arada değerlendirildiğinde "şüphelilerin üzerine atılı suçu işlediğine kuvvetli suç şüphelisinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğunu" belirtti. Şüphelilerin kaçma ya da delilleri karartma şüphesi olduğuna da dikkat çeken mahkeme heyeti, Ali Keleş ve Lütfi Keleş’in “canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” suçundan tutuklanmalarına karar verdi.

“OLAYIN IRKÇI SAİKLERLE YAPILDIĞINA İLİŞKİN DELİLLER VAR”

Yaşanan yeni gelişmenin ardından açıklama yapan Dedeoğulları ailesi avukatı Abdurrahman Karabulut, Ali Keleş ve Lütfi Keleş’le birlikte davada tutuklu sayısının 13’e yükseldiğini söyledi.

Soruşturma kapsamında yeni tutuklamaların da olabileceğini söyleyen Karabulut, kamu kurumları hakkında da görevlerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti.

“Soruşturma kapsamında bizim için üç husus önemli” diyen Karabulut, “Birincisi bu tetikçinin arkasında kimler varsa onların tespit edilmesi ve cezalandırılması gerekiyor. İkincisi ise devletin sorumluluğu. Daha öncesinden iki kez koruma talebinde bulunmuştuk ve ikisinde de hiçbir işlem yapılmamıştı. Geleceği belli olan bir saldırıya önlem alınmadı. Bununla ilgili de Emniyet Müdürlüğü, Meram Kaymakamlığı ve soruşturmayı yürüten savcı hakkında suç duyurusunda bulunduk. Üçüncü husus ise olayın ırkçı saiklerle yapıldığına ilişkin deliller. Bununla ilgili de ilerleyen günlerde kamuoyuna daha net bilgiler vereceğiz” şeklinde konuştu. (Kaynak: Duvar)