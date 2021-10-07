Politika

Başbakan: Anayasanın uygulanması için mücadele etmeliyiz

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi vatandaşlarının haklarının büyük bölümünün Bağdat’ta ihlal edildiğini ve bu haklar için mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.
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kürdistan Mesrur Barzani Germiyan

GERMİYAN (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Kelar Silosunun açılış töreninde yaptığı konuşmada, hükümetin yatırımlarının süreceğini ifade etti.

Başbakan, hayata geçirilen projelerin, Kürdistan’ın ekonomik altyapısının güçlendirilmesine yönelik olduğunu ve bugün açılışı yapılan projenin de gıda güvenliği açısından stratejik olduğunu dile getirdi.

“Tarım gelişirse, sanayi ve ticaret de gelişir” diyen Başbakan, “Hükümetin stratejisi büyük projeler ve gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesidir” dedi.

Başbakan Mesrur Barzani, Germiyan bölgesindeki projeler için 126 milyar dinarlık bütçe ayırdıklarını, Kelar-Kifri ve Kelar-Derbendixan’da da hayata geçirilecek projelerin olduğunu sözlerine ekledi.

Germiyan bölgesinin Kürdistan topraklarını savunurken binlerce şehit verdiğini, Enfal ve soykırıma uğradığını belirten Başbakan, Irak Anayasası’nda Enfal kurbanlarına tazminat verilmesi gerektiğinin yer aldığı ancak Bağdat’ın bunu uygulamadığını kaydetti.

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi vatandaşlarının haklarının büyük bölümünün Bağdat’ta ihlal edildiğini ve bu haklar için mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.

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