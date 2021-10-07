CIA Çin'e karşı 'misyon merkezi' kurdu

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ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, teşkilatın Pekin'den gelen 'tehditlere' karşı bir misyon merkezi kurduğunu bildirdi.

CIA tarafından yayınlanan bildiride, merkezin 'Çin Halk Cumhuriyeti'nin teşkil ettiği ve teşkilatın tüm görev alanlarını kesen küresel zorlukla mücadele için kurulduğu' belirtildi.

Daha önce basında, CIA'in başta Rusya, Çin, İran ve Pakistan olmak üzere yurt dışındaki onlarca muhbirinin son yıllarda yakalandığı, öldürüldüğü ya da ikili oynadığı iddiası yer almıştı.

New York Times (NYT) gazetesinde yer alan haberde, çok sayıda muhbirin yakalanmasında yabancı istihbaratların biyometrik ölçümler dahil birçok yenilikçi teknolojiyi kullandığı belirtilen bilgi notunun bölgedeki CIA ajanlarını bilgilendirme amacıyla gönderildiği öne sürülmüştü.