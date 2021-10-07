Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19: Son 24 saatte 13 can kaybı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını dolayısıyla son 24 saatte 13 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 8 bin 130 Covid-19 testi yapılırken, 1205 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 1574 kişi sağlığına kavuşurken, 13 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 185 bin 286 Covid-19 testi yapılırken, 340 bin 495 kişide virüs tespit edildi.

Şimdiye kadar 308 bin 236 kişi sağlığına kavuşurken, 5 bin 968 kişi yaşamını yitirdi.

26 bin 291 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.