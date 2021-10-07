Rusya’dan Taliban’a davet

HABER MERKEZİ

Açıklama, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov tarafından yapıldı.

Bir gazetecinin Çin, Hindistan, İran ve Pakistan'ın yer alacağı toplantıya örgüt temsilcilerinin davet edilip edilmeyeceğine ilişkin sorusuna Kabulov, "Evet" yanıtını verdi.

Moskova'daki toplantı, Afganistan konulu G20 olağanüstü toplantısının 12 Ekim'de yapılmasını takiben gerçekleşecek.

G20 toplantısı, Taliban'ın 15 Ağustos'ta Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından baş göstermesi muhtemel insani felaketin önlenmesi amacıyla düzenlenecek.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu toplantıda, G20 ülkelerinin dışında Birleşmiş Milletler, Körfez ülkesi Katar, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'ndan temsilciler de hazır bulunacak.

Rusya'nın insani krizin giderek kötüleştiği Afganistan'a yardım sağlayıp sağlayamayacağı yönündeki bir soruyu da yanıtlayan Kabulov, ülkesinin 'söz verilen' yardımı yapacağını söyledi ancak ayrıntı vermedi.

Kabulov sadece, "O iş hallediliyor, kargo toplandı" demekle yetindi.

Moskova, ABD'nin Afganistan'dan ayrılması sürecinde ve sonrasında örgütle ilişki kurmak için adım atsa da Taliban, Rusya'da hala yasaklı bir terör örgütü olarak kabul ediliyor.

Ayrıca Moskova, Taliban'ı resmen tanımadı.

Rus yetkili, Moskova'nın Taliban'a yönelik BM yaptırımını gözden geçirme seçeneğini dışlamayacağını dile getirdi.

Bununla birlikte Kabulov, "Ancak şu aşamada acele etmenin uygun olmadığına inanıyoruz" diye konuştu.

Rusya, Taliban’ı resmi olarak terörist örgüt olarak kabul ediyor.