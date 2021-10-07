‘ABD muharip gücü Irak’tan çekilmeye devam ediyor’

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Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul, ABD’nin Irak’taki muharip gücünün Irak’tan çekilmeye devam ettiğini söyledi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul, ABD muharip gücünün Bağdat-Washington stratejik müzakerelerinde varılan anlaşma doğrultusunda çekilmeye devam ettiğini ve yıl sonuna kadar ABD’nin Irak’ta herhangi bir muharip gücünün kalmayacağını belirtti.

Çekilmenin, Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı ile Uluslararası Koalisyon güçleri koordinasyon planı çerçevesinde devam ettiğini bildiren Resul, ABD’nin kıdemli askeri danışmanlarının Irak’ta kalacağını ve Irak ordusuna eğitim ve danışmanlık vereceğini ifade etti.

ABD’li askeri danışmanların Irak askeri üslerinde olacaklarını ve onların güvenliğinin Irak ordusunun sorumluluğunda olacağını vurgulayan Resul, ABD güçlerinin askeri üslerden çekilmeye devam ettiğini ve ABD güçlerinin elindeki patlayıcı, silah ve zırhlı araçlarının teslimi için taraflar arasında iyi bir koordinasyonun olduğunu dile getirdi.

Resul, Uluslararası Koalisyon’un savaş uçaklarının da Irak ordusuna teslim edileceğini belirtti.