Politika

Başkan Barzani’den Kürdistani bölgelerdeki vatandaşlara oy verme çağrısı

Başkan Mesud Barzani, yaklaşan Irak erken genel seçimleriyle ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.
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kürdistan Mesud Barzani Irak Seçimleri 2021 Kürdistani bölgeler KDP

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, 10 Ekim’de yapılacak Irak genel seçimlerinde Kerkük, Şengal ve Kürdistan Bölgesi idaresi dışındaki Kürdistani bölgelerde yaşayan halktan, bölgelerindeki yasal olmaya duruma yanıt vermelerini istedi.

Başkan Mesud Barzani, yaklaşan Irak erken genel seçimleriyle ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.

Önceki Irak Parlamentosu seçimlerinde Kürdistan halkının Kürdistan Demokrat Partisi’ne (KDP) verdiği mücadele ve ödediği bedellerin karşılığını verdiğini kaydeden Başkan Barzani, KDP’nin Kürdistan ve Irak’ta birinci parti olarak sandıklardan çıktığını hatırlattı.

“Bu seçimlerde Kürdistan halkının Kürdistan Demokrat Partisi’ne desteğini vurgulamasını ümit ediyorum” diyen Başkan Barzani, “Buradan Kerkük, Şengal ve Kürdistan Bölgesi idaresinde olmayan Kürdistani bölgelerdeki aziz vatandaşlara, özellikle de bu bölgelerdeki KDP’lilere coşkuyla seçimlere katılmaları çağrısında bulunuyorum. Ve oylarıyla bu bölgelere uygulanan yasadışı dayatmaya cevap vermeleri çağrısında bulunuyorum” dedi.

Kürdistan Bölgesi halkı ve KDP’nin üye ve destekçilerine de seçim günü ulusal haklarını yerine getirmeleri ve KDP adaylarına oy vermeleri çağrısını yineleyen Başkan Barzani, seçim kampanyası sürecinde sakin bir çalışma yürüten KDP üyelerine teşekkür etmeyi borç bildiğini ifade etti.

Irak seçimlerinin sorunsuz bir şekilde geçmesini umduğunu kaydeden Başkan Barzani, seçim sonuçlarının ortaklık temellerinin uygulanması ve halkın taleplerine hizmet etmesi temennisinde bulundu.

 

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