Türkiye’de coronavirüs vaka sayısı 30 binin üzerinde

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik coronavirüs tablosunu açıkladı.

Buna göre, Türkiye’de son 24 saatte 217 kişi hayatını kaybetti, 30 bin 19 yeni vaka tespit edildi.

Türkiye son 24 saatte 32 bin 240 kişi sağlığına kavuştu, 362 bin 152 Covid-19 testi yapıldı.

Ayrıca Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 54 milyon 347 bin 957'si birinci doz, 45 milyon 807 bin 85'i ikinci doz, 10 milyon 669 bin 992'si üçüncü doz olmak üzere 111 milyon 674 bin 310'a yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Kırklareli, Muğla, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Urfa, Batman, Diyarbakır, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.