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Mirani: PKK 'bizim ulusal davamız yok' diyor, peki niçin dağlardasınız?

KDP’nin Irak seçimleri kampanyası çerçevesinde Duhok’ta düzenlediği programda konuşan KDP Polistbüro Sekreteri Fazıl Mirani, PKK’nin Türkiye topraklarında faaliyet yürütmeyip Kürdistan Bölgesi’nde eylemlerde bulunmasına dikkat çekti.
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Fazıl Mirani
Fazıl Mirani
kürdistan KDP Fazıl Mirani Duhok PKK Türkiye Irak Seçimleri 2021

DUHOK (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro Sekreteri Fazıl Mirani, “PKK, bizim hiçbir ulusal davamız yoktur diyor. Peki niçin dağlardasınız” dedi.

KDP’nin Irak seçimleri kampanyası çerçevesinde Duhok’ta düzenlediği programda konuşan KDP Polistbüro Sekreteri Fazıl Mirani, PKK’nin Türkiye topraklarında faaliyet yürütmeyip Kürdistan Bölgesi’nde eylemlerde bulunmasına dikkat çekti.

Mirani, PKK’nin geçmişte Kürdistan’ın 4 parçasını özgürleştireceğini söylediğini, sonrasında idari ve ulusal hakları istediğini ve liderlerinin tutuklanmasının ardından demokratik yönetim talebinde bulunmaya başladığını belirti.

KDP’li yetkili, kendi bölgelerinde savaşmayanların kendi halkalarını koruyamayacaklarını kaydederek, “PKK, bizim hiçbir ulusal davamız yoktur diyor. Peki niçin dağlardasınız? Türkiye’de olan demokrasi, Suriye, Irak ve İran’da yok. Demokratik yöntemlerle çalışmalarınızı sürdürün” dedi.

2 ay önce Trkiye hükümetinin HDP’ye 100 milyon dolar ödediğini bildiren Mirani, Türkiye’nin yasalara göre o partiye bu parayı vermeye mecbur olduğunu ve bu durumun Irak, Suriye ve İran’da olmadığını ifade etti.

PKK’nin Kürdistan Bölgesi tecrübesini çökertmek için buraya geldiğini vurgulayan Mirani, “Onlar Kürtlerin hiçbir şeye sahip olmaması için kuruldular. Eğer böyle değilse Şengal, Kelar, Xaneqin ve Süleymaniye sınır hattında değil” ifadelerini kullandı.

Süleymaniye’de PKK’nin idari işlere karıştığını ve bunun endişe verici olduğunu söyleyen Mirani, PKK’nin Kürt gençlerini kurban ettiğine dikkat çekti.

 

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