Bağdat’ta patlama

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Irak polisi, Bağdat'ın güneyinde siyasi bir parti adayının seçim çalışmaları çerçevesinde düzenlediği toplantı esnasında yaşanan kargaşada bir el bombasının patlatıldığını açıkladı.

Patlamada, bir çocuğun hayatını kaybettiği, iki sivilin de yaralandığı belirtildi.

Bağdat’ın Mahmudiye ilçesinden bir kaynak, patlamanın ardından bölgeye çok sayıda askerin sevk edildiğini ve yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Kaynak, patlamada hayatının kaybeden çocuğun cesedinin ise adli tıpa götürüldüğünü belirtti.