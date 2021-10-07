Politika

Bağdat’ta patlama

Bağdat’ta meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Irak Bağdat seçim Patlama

HABER MERKEZİ

Irak polisi, Bağdat'ın güneyinde siyasi bir parti adayının seçim çalışmaları çerçevesinde düzenlediği toplantı esnasında yaşanan kargaşada bir el bombasının patlatıldığını açıkladı.  

Patlamada, bir çocuğun hayatını kaybettiği, iki sivilin de yaralandığı belirtildi. 

Bağdat’ın Mahmudiye ilçesinden bir kaynak, patlamanın ardından bölgeye çok sayıda askerin sevk edildiğini ve yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Kaynak, patlamada hayatının kaybeden çocuğun cesedinin ise adli tıpa götürüldüğünü belirtti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv