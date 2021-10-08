Biden: Türkiye’nin operasyonu DAİŞ’le mücadeleye zarar veriyor

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VOA’da yer alan habere göre ABD Başkanı Joe Biden, Suriye hakkındaki Ulusal Acil Durum halini bir yıl daha uzattı.

Biden, acil durumun bir yıl daha uzatılmasını öngören kararı hakkında ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’ye mektup gönderdi ve gerekçelerini anlattı.

Beyaz Saray'ın kararla ilgili açıklamasında, eski Başkan Donald Trump’ın 14 Ekim 2019’da 13894 sayılı kararnameyle hem Suriye’deki hem de Suriye’yle ilişkili durumların, ABD’nin ulusal güvenliği ve dış politikasına getirdiği alışılmadık ve olağanüstü tehditle baş etmek için “Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası” uyarınca ulusal acil durum ilan ettiği hatırlatıldı.

Biden da bu durumun 14 Ekim 2021’den sonra da devam etmesine karar verdiğini kaydederek, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

“Suriye’deki ve Suriye’yle ilişkili durumlar, özellikle de Türkiye hükümetinin Suriye’nin kuzeydoğusuna askeri taarruz düzenleme yönündeki eylemleri, DAİŞ’i yenilgiye uğratma çabasına zarar veriyor, sivilleri tehlikeye atıyor. Bölgede barış, güvenlik ve istikrarı zedeleme tehdidi barındırıyor. Bu eylemler ABD’nin dış politikasına karşı alışılmadık ve olağanüstü bir tehdit oluşturmayı sürdürüyor.”

ABD Başkanı, “Dolayısıyla, Suriye’deki ve Suriye’yle ilişkili durum hakkında 13894 sayılı kararnamede ilan edilen ulusal acil durumun devamının gerekli olduğuna kanaat getirdim” dedi.

Beyaz Saray açıklamasında da acil durumun sürecinin bir yıl daha uzatıldığı ve kararın Resmi Gazete’de yayımlanacağı bilgisine yer verildi.