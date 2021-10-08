Miçotakis: Türkiye saldırırsa Fransa bizi korur

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkesine yönelik bir saldırı halinde Avrupa'nın tek nükleer gücü olan Fransa'nın Atina'nın yanında yer alacağını belirtti.

Kiryakos Miçotakis, parlamentoda yaptığı konuşmada, Fransa'nın Yunanistan ile imzaladığı Savunma ve Güvenlik Alanlarında İş Birliğine Yönelik Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın, ülkesini Akdeniz'de güçlendireceğini ve bunun Avrupa'nın stratejik özerkliğinde ilk cesur adım olduğunu söyledi.

Anlaşmanın ulusal çıkarlar açısından avantajlı olduğunu savunan Miçotakis, "Hepimiz, Doğu Akdeniz’de kimin kimi 'casus belli' (savaş nedeni) ile tehdit ettiğini biliyoruz" ifadesini kullanarak Türkiye'yi işaret etti.

Miçotakis, anlaşma çerçevesinde Yunanistan'ın Fransa'dan 3 adet Balherra sınıfı fırkateyn alacağını ve bununla Yunan Silahlı Kuvvetlerinin daha da güçleneceğini ifade etti.

Fransa'nın anlaşma çerçevesinde Atina'ya vermesi öngörülen desteği değerlendiren Miçotakis, "Bir saldırı halinde Avrupa'nın tek nükleer gücü ve BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olan tek Avrupa Birliği ülkesi (Fransa), ülkemizin yanında olacak" dedi.